ATP Finals: Medwedew schaltet Ruud aus und greift erneut nach dem Titel

Gegen den Weltranglistenzweiten hatte Zverev bereits in der Vorrunde seine fünfte Niederlage nacheinander kassiert. Mit dem Erfolg gegen Ruud, der als erster Norweger überhaupt bei den ATP Finals angetreten war, baute Medvedev seine beeindruckende Serie beim Saisonfinale auf neun Siege in Folge aus. Im vergangenen Jahr in London hatte der 25-Jährige ungeschlagen triumphiert.