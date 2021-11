ATP Finals: Daniil Medvedev wendet Auftaktpleite gegen Hubert Hurkacz ab

Medvedev ist beim Saisonfinale der acht Jahresbesten nach dem Weltranglistenersten Novak Djokovic (Serbien) der heißeste Titelanwärter. Nach zwölf Jahren in London, wo der Russe in der vergangenen Saison mit einem Endspielsieg gegen Dominic Thiem (Österreich) triumphiert hatte, finden die ATP Finals erstmals in Turin statt.