Krawietz verpasst Überraschung zum Auftakt der ATP Finals

Für Krawietz ist es bereits die dritte Teilnahme an den ATP Finals in Serie - allerdings die erste ohne seinen Stammpartner Andreas Mies, mit dem er 2019 und 2020 die French Open gewonnen hatte. Da sich der Kölner Mies Anfang des Jahres einer Knorpel-OP am Knie unterziehen musste, spielt Krawietz die Saison mit Tecau. Im kommenden Jahr wollen „KraMies“ wieder gemeinsam bei Turnieren an den Start gehen.