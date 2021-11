Nach Handgelenksverletzung: Thiem gibt Comeback zum Ende des Jahres

Frankfurt am Main (SID) - Der österreichische Tennisprofi Dominic Thiem will beim Einladungsturnier in Abu Dhabi (16. bis 18. Dezember) sein Comeback feiern. Das teilte der US-Open-Champion von 2020, der seit einer im Juni zugezogenen Handgelenksverletzung kein Match mehr bestritten hatte, am Dienstag via Twitter mit. Zu Wochenbeginn habe er erstmals wieder mit normalen Tennisbällen trainieren können, schrieb Thiem.