Novak Djokovic betreibt Medien-Schelte und irritiert mit Aussage

Djokovic hat in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mit zweifelhaften Aussagen von sich reden gemacht. So behauptete der Familienvater einst, dass Wasser auf menschliche Emotionen reagiere und vergiftetes Wasser in brauchbares verwandelt werden könne. Auch medizinische Eingriffe wie Operationen lehnte er lange ab. „Der Körper heilt sich selbst“, sagte Djokovic.