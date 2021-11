Sportwetten: Zverev kein Top-Favorit in Turin

Zverev trifft zum Auftakt am Sonntag (21.00 Uhr/Sky) auf den Italiener Matteo Berrettini (15,00). In den weiteren Gruppenspielen bekommt er es mit Medwedew und dem Polen Hubert Hurkacz (21,00) zu tun. Djokovic spielt in seiner Gruppe gegen Stefanos Tsitsipas (Griechenland/10,00), Andrej Rublew (Russland/15,00) und Casper Ruud (Norwegen/21,00).