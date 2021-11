Struff zum Fall Peng Shuai: "Kein Problem, nicht mehr in China zu spielen"

Auch beim deutschen Davis-Cup-Team, das am Wochenende in Innsbruck auf Serbien und Österreich trifft, sei der Fall Peng Thema. „Das ist ja alles Wahnsinn, krass und heftig. Ausgetauscht haben wir uns darüber auf jeden Fall“, sagte Struff: „Als Tennisprofi hatte man das nicht für möglich gehalten, aber es ist doch passiert. Wir hoffen als deutsches Team natürlich, dass es ihr gut geht und sie in Sicherheit ist.“