Zverev: Mit "anti-perfektem" Spiel zum Erfolg gegen Djokovic

Mit „anti-perfektem“ Spiel zum perfekten Abend in Turin - das soll Alexander Zverevs Erfolgsrezept bei den ATP Finals in Turin im Halbfinal-Kracher gegen Ausnahmekönner Novak Djokovic sein. „Ich glaube, gegen Djokovic musst du gar nicht mal perfekt spielen, sondern unangenehm“, sagte Zverevs Bruder Mischa am Freitagmorgen in Turin: „Weil Novak immer einen Weg findet, dein perfektes Tennis auseinanderzunehmen - ein gutes Beispiel ist Roger Federer.“