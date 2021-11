Zverev muss nach Niederlage gegen Medwedew ums Halbfinale bangen

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev (24) muss bei den ATP Finals in Turin um den Halbfinaleinzug zittern. Der Weltranglistendritte aus Hamburg verlor am Dienstag sein zweites Gruppenmatch nach einem Krimi gegen Titelverteidiger Daniil Medwedew trotz starken Aufbäumens mit 3:6, 7:6 (7:3), 6:7 (6:8) - es war bereits seine fünfte Niederlage in Folge gegen den US-Open-Champion aus Russland.