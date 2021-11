Zverev nach Triumph von Turin: Erst Urlaub, dann mit hohen Zielen ins neue Jahr

In der kommenden Saison soll es endlich mit dem ersehnten ersten Grand-Slam-Titel klappen. "Ich kann nur eins sagen: Ich werde dafür alles tun. Ich werde so viel Arbeit wie möglich reinstecken und meinen Arsch dafür aufreißen, dass es passiert", betonte der 24-Jährige: "Der Rest liegt nicht in meiner Hand." Und wäre dies nicht schon Herausforderung genug, nahm er auch direkt den Angriff auf die Spitze der Weltrangliste ins Visier.