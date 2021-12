Tennis: ServusTV zeigt Zverev und Co. beim ATP Cup

Frankfurt am Main (SID) - Der Start ins neue Tennis-Jahr von Olympiasieger Alexander Zverev wird live bei ServusTV zu sehen sein. Der Sender zeigt vom ATP Cup (1. bis 9. Januar) in Sydney alle Partien mit deutscher Beteiligung sowie das Finale exklusiv im deutschen Free-TV. Alle weiteren Matches werden online und in den entsprechenden Smartphone- und TV-Apps übertragen.