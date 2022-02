Qualifikant Cedric-Marcel Stebe (Mühlacker) ist beim ATP-Turnier in Dallas als letzter deutscher Tennisprofi ausgeschieden. Der 31-Jährige verlor sein Achtelfinale gegen an Nummer zwei gesetzten Amerikaner Reilly Opelka nach 1:49 Stunden mit 6:7 (3:7), 6:7 (8:10). In Peter Gojowczyk (München), Oscar Otte (Köln) und Daniel Altmaier (Kempen) waren die übrigen deutschen Starter bereits in der ersten Runde gescheitert.