Tennis, ATP-Turnier Dubai: Djokovic bei Saisondebüt gegen Italiener Musetti

Unabhängig von seinem eigenen Abschneiden könnte Djokovic in der kommenden Woche seine Führung in der Weltrangliste verlieren. Der Russe Daniil Medvedev wäre die neue Nummer eins, falls er das zeitgleich ausgetragene Turnier in Acapulco gewinnt. Dort hat auch Olympiasieger Alexander Zverev aus Hamburg gemeldet.