Tennisprofi Yannick Hanfmann ist beim ATP-Turnier in Santiago de Chile ins Achtelfinale eingezogen. Der Karlsruher setzte sich in der ersten Runde gegen Federico Coria (Argentinien/Nr. 5) mit 3:6, 6:2, 6:4 durch. In der Runde der besten 16 trifft der Karlsruher auf Thiago Seyboth Wild aus Brasilien.