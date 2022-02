Niederlage gegen Nadal: Medwedew wird ohne Turniersieg Nummer eins

Tennisprofi Daniil Medwedew wird ohne Turniersieg zur Nummer eins der Weltrangliste aufsteigen. Der Russe unterlag im Halbfinale des ATP-Turniers in Acapulco dem Spanier Rafael Nadal mit 3:3, 3:6. Medwedew wird dennoch am kommenden Montag den Serben Novak Djokovic an der Spitze des ATP-Rankings ablösen.