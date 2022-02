Stebe nach Altmaier-Aus einziger deutscher Dallas-Achtelfinalist

Qualifikant Cedric-Marcel Stebe (Mühlacker) ist beim ATP-Turnier in Dallas der einzige deutsche Tennisprofi im Achtelfinale. Im Gegensatz zu dem 31-Jährigen scheiterten in Texas außer Peter Gojowczyk (München) auch Oscar Otte (Köln) und Daniel Altmaier (Kempen) schon in der ersten Runde.