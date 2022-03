Tennis, Masters in Indian Wells: Medvedev holt ersten Sieg als Nummer eins

Der 26-jährige Medvedev, der am 28. Februar in der Weltrangliste am 20-maligen Grand-Slam-Champion Novak Djokovic (Serbien) vorbeigezogen war, trifft in der dritten Runde auf Filip Krajinovic aus Serbien oder den Franzosen Gael Monfils. Der topgesetzte Medwedew hatte in der ersten Runde ein Freilos.