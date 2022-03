Medwedews Premiere als Nummer eins schon beendet

Indian Wells (SID) - Für Daniil Medwedew ist sein erstes Turnier als Nummer eins der Tennis-Weltrangliste schneller zu Ende gegangen als erhofft. Der topgesetzte Russe scheiterte beim ATP-Masters in Indian Wells in seinem zweiten Match nach dem Sprung an die Spitze des Computerrankings durch ein 6:4, 3:6, 1:6 am französischen Routinier Gael Monfils und verpasste damit den Einzug ins Achtelfinale.