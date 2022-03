Tennis-Weltrangliste: Nadal verdrängt Zverev aus den Top 3 - Djokovic wieder Erster

Die Führung übernahm erneut Novak Djokovic. Der Serbe, der als Ungeimpfter nicht in Kalifornien antreten durfte, profitierte vom frühen Ausscheiden des Russen Daniil Medwedew, der drei Wochen an der Spitze gestanden hatte. Fritz kletterte nach dem überraschenden Triumph über Nadal (6:3, 7:6) um zwölf Plätze und gehört als Achter erstmals den Top 10 an.