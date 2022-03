Otte startet erfolgreich in Miami

Tennisprofi Oscar Otte hat beim ATP-Masters in Miami die zweite Runde erreicht. Der 28 Jahre alte Kölner setzte sich in seinem Auftaktduell sicher gegen den US-amerikanischen Qualifikanten Mitchell Krueger mit 6:3, 6:4 durch. In der zweiten Runde wartet nun mit dem formstarken Franzosen Gael Monfils ein schwerer Gegner auf Otte.