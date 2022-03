Tennis: Roger Federer spielt für Nick Kyrgios in GOAT-Debatte keine Rolle mehr

„Roger Federer spielt für mich keine Rolle mehr in der GOAT-Debatte (Greatest of all Time)“, sagte der Australier in seinem Podcast No Boundaries nun mit Blick auf den Schweizer Superstar und dessen Vergleich mit den Erzrivalen Novak Djokovic und Rafael Nadal: „Er (Federer, Anm. d. Red.) hat eine negative Bilanz gegen beide. Eine sehr schwache Statistik.“