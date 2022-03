Tennis: Wilander hätte sich härtere Strafe für Zverev gewünscht

"Man sanktioniert jemanden, der sich so verhält, mit einer dreimonatigen oder sechsmonatigen Sperre", ergänzte Wilander, der sieben Majortitel in seiner Karriere gewann: "Man erlaubt ihm in so einem Fall doch nicht, die wichtigsten Turniere im Kalender zu spielen - die Grand Slams, die Masters-Events und den Davis Cup."