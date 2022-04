ATP-Turnier in München: Zverev und Ruud dabei

Kontakt hält Kühnen zudem zum Lager von Dominic Thiem (Österreich), der zu Beginn der Woche beim Challenger in Marbella sein erstes Match seit Juni 2021 bestritt und verlor. Thiem hat sich in der Zwischenzeit mit dem Coronavirus infiziert, Kühnen würde ihn gerne in München sehen: „Wir schau‘n mal.“