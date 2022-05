Familie Djokovic feiert "sunshine double"

Für ihn selbst endete damit "eine perfekte Woche". Durch das 6:0, 7:6 (7:5) im Finale über den Griechen Stefanos Tsitsipas hatte der 34-Jährige zum sechsten Mal in Rom triumphiert und reist als einer der Top-Favoriten zu den French Open nach Paris (ab 22. Mai). Seit vier Jahren hatte Djokovic nicht mehr so lange auf einen Turniersieg warten müssen wie in dieser Saison, die für ihn mit dem Einreiseverbot nach Australien so unrühmlich begonnen hatte.