Zverev kritisiert Ansetzungen in Madrid: „Absolute Schande“

"Vor zwei Tagen bin ich um vier, halb fünf ins Bett gekommen, am Tag darauf dann um 5.20 Uhr", beschwerte sich der Hamburger: "Wenn jeder normale Mensch um vier und dann um fünf Uhr ins Bett geht, wird es schwer, überhaupt nur richtig wach zu werden." Wenn man so lange wach sei, sei man sprichwörtlich "am nächsten Tag tot".