Auftakt in die Rasensaison: Otte schlägt Altmaier

Die Männer spielen in dieser Woche in Stuttgart, die Frauen in Nottingham. Zudem findet in ‚s-Hertogenbosch ein kombiniertes ATP/WTA-Turnier statt. Die prominentesten Spieler haben für den Stuttgarter Weissenhof gemeldet. Unter anderem sind der Weltranglistenfünfte Stefanos Tsitsipas (Griechenland) und der zweimalige Wimbledonsieger Andy Murray (Großbritannien) am Start.