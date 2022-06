Murray sagt für Queen's Club ab

Der zweimalige Tennis-Olympiasieger Andy Murray hat seine Teilnahme am ATP-Turnier im Londoner Queen's Club verletzungsbedingt abgesagt. Der 35 Jahre alte Brite, der mit einer künstlichen Hüfte spielt, laboriert an einer Zerrung im linken Unterleib, das ergab eine Untersuchung am Montag. Murray bleibt aber zuversichtlich, beim Rasenklassiker in Wimbledon (ab 27. Juni) antreten zu können.