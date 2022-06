"Unglaublich bitter": Verletzter Alexander Zverev fehlt in Halle

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat seine Teilnahme am Rasenturnier in Halle/Westfalen erwartungsgemäß abgesagt. Das teilten die Veranstalter am Montag mit. Zverev war im Halbfinale der French Open am Freitag gegen Rafael Nadal böse umgeknickt und hat sich nach ersten Erkenntnissen mehrere Außenbänder gerissen. Auch sein Start in Wimbledon (ab 27. Juni) ist fraglich.