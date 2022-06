Struff scheitert beim Heimspiel in Halle in Runde eins

Der Wildcard-Starter, der erst in der vergangenen Woche sein Comeback nach längerer Verletzungspause gegeben hatte, unterlag zum Auftakt dem Belarussen Ilja Iwaschka 6:3, 3:6, 6:7 (5:7). Bei nun neun Hauptfeld-Teilnahmen scheiterte Struff siebenmal am ersten und zweimal am zweiten Gegner.