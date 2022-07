Couragierter Kuhn verpasst Überraschung gegen Alcaraz knapp

Für Kuhn, der im dritten Satz gegen Alcaraz Oberschenkelprobleme hatte, war es die zweite Hauptfeld-Teilnahme in dieser Saison auf Tourlevel. In Wimbledon war er zuletzt in der ersten Runde am US-Amerikaner Brandon Nakashima gescheitert. Gegen Alcaraz hielt er bis zum Schluss mit, doch dann spielte der Shootingstar in der entscheidenden Phase seine Klasse aus.