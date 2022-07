Rublew erreicht Achtelfinale von Hamburg

Der russische Topspieler Andrej Rublew steht beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum im Achtelfinale. Der Weltranglistenachte gewann am Mittwoch sein Auftaktmatch gegen Ricardas Berankis aus Litauen 6:3, 6:4. In der nächsten Runde trifft der 24-Jährige, der das Turnier 2020 gewonnen hatte, auf den Argentinier Francis Cerundolo.