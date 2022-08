Kyrgios: "Inspiriere Millionen von Menschen"

Frankfurt am Main (SID) - Tennisstar Nick Kyrgios sieht sich mit seiner polarisierenden Art als Inspiration. "Ich glaube nicht, dass ich irgendetwas beweisen muss. Ich habe als Kind nie geglaubt, dass ich auf diesem Niveau spielen kann und so ziemlich jeden Profi schlagen würde", sagte der 27-Jährige dem tennis MAGAZIN: "Ich habe die Big Four geschlagen, Titel gewonnen, ich inspiriere Millionen von Menschen. Ich bin einfach ich selbst."