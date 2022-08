Medwedew gewinnt ersten Titel der Saison in Los Cabos

Beim Rasenklassiker in Wimbledon hatte Medvedev aufgrund der Sanktionen gegen russische Profis nicht aufschlagen dürfen, beim vierten Grand Slam des Jahres in New York ab dem 29. August wird der Titelverteidiger aber wieder zu den Favoriten zählen - zumal der Start von Wimbledon-Sieger Novak Djokovic in Flushing Meadows eine Corona-Impfung voraussetzt und Nadal sein Comeback nach Bauchmuskelverletzung erst vor wenigen Tagen vorerst verschoben hat.