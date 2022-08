Medwedew im Viertelfinale von Cincinnati - Swiatek raus

Zuletzt war der Weltranglistenerste in Montreal vor gut einer Woche bereits in der zweiten Runde am Australier Nick Kyrgios gescheitert. Beim Rasenklassiker in Wimbledon hatte der US-Open-Champion aufgrund der Sanktionen gegen russische Profis nicht aufschlagen dürfen, beim vierten Grand Slam des Jahres in New York (ab 29. August) zählt der Titelverteidiger aber wieder zu den Favoriten.