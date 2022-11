Für den guten Zweck: Olympiasieger Zverev wird versteigert

Der Gala-Abend findet am 2. Dezember im "Tannenhof Resort Spa & Sport" in Weiler im Allgäu statt. Dort wird dem Meistbietenden außerdem Zverevs signierte Mannschaftsjacke der Olympischen Spiele überreicht. In Tokio hatte Zverev als erster Deutscher die Goldmedaille im Männer-Einzel gewonnen.