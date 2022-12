Djokovic hofft auf warmen Empfang bei Australian Open

Rekordchampion Novak Djokovic hofft bei seiner Rückkehr zu den Australian Open im Januar auf einen warmen Empfang des Publikums. „Ich liebe es, in Australien zu spielen. Nach allem, was Anfang des Jahres dort passiert ist, werde ich hoffentlich freundlich empfangen. Und hoffentlich wird mir das helfen, gut zu spielen“, sagte der Serbe am Freitag am Rande der World Tennis League in Dubai.