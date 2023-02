ATP-Turnier in Rio: Wiedersehen zwischen Alcaraz und Norrie

Rio de Janeiro (SID) - Nur eine Woche nach ihrem Finalduell beim ATP-Turnier in Buenos Aires kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen des spanischen Weltranglistenzweiten Carlos Alcaraz und Cameron Norrie. Der Brite Norrie will sich nun im Endspiel des Turniers in Rio de Janeiro für seine Finalniederlage am vergangenen Wochenende revanchieren.