Tennis: Alcaraz feiert Sieg bei Comeback

„Es ist ein tolles Gefühl, wieder zu gewinnen“, sagte der Weltranglistenzweite: „Es war eine lange Zeit ohne Wettkampf und ohne Match, nur Erholung, endlich habe ich meinen ersten Sieg in 2023 errungen.“ Alcaraz hatte seit Anfang November kein Spiel mehr bestritten. Während er zuletzt auch die Australian Open verpasste, zog Novak Djokovic in der Weltrangliste wieder an ihm vorbei.