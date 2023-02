Tennis: Altmaier im Achtelfinale von Dallas

Der 24-Jährige, der am vergangenen Wochenende in Trier das entscheidende Einzel gegen den Schweizer Stan Wawrinka verloren hatte, gewann sein Auftaktmatch im US-Bundesstaat Texas gegen Lokalmatador Zachary Svajda mit 6:2, 6:4. In der nächsten Runde trifft Altmaier auf den an Nummer fünf gesetzten John Isner (USA).