Indian Wells: Zverev müht sich ins Achtelfinale

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat sich mit einer durchwachsenen Leistung in das Achtelfinale beim ATP-Masters in Indian Wells gemüht. Der Hamburger bezwang in Kalifornien den Finnen Emil Ruusuvuori nach 162 Spielminuten 7:5, 1:6, 7:5 und steht zum erst dritten Mal in seiner Karriere in der Runde der letzten 16 beim ersten Teil des „Sunshine Double“.