Tennis: Aus für Altmaier und Otte - Friedsam siegt

Die deutschen Tennisprofis Daniel Altmaier und Oscar Otte haben beim ATP-Turnier im mexikanischen Acapulco das Achtelfinale verpasst. Davis-Cup-Spieler Altmaier (24) unterlag in seinem Auftaktmatch dem US-Amerikaner Brandon Nakashima nach etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit mit 3:6, 6:3, 1:6. Otte (29) gab beim Duell mit dem italienischen Debütanten Jacopo Berrettini im dritten Satz auf.

Ein Erfolgserlebnis feierte unterdessen Anna-Lena Friedsam. Die 29-Jährige zog beim WTA-Turnier in Austin durch ein 6:4, 6:4 gegen die Ukrainerin Dajana Jastremska ins Achtelfinale ein und trifft dort nun auf die Russin Erika Andrejewa.

Der Weltranglistenzweite Carlos Alcaraz sagte seinen Start beim Turnier in Acapulco derweil wegen einer Oberschenkelverletzung ab. Die Blessur werde ihn „einige Tage“ vom Tennisplatz fernhalten, schrieb der Spanier auf Twitter. Alcaraz (19) hatte am Sonntag das Endspiel in Rio de Janeiro gegen den Briten Cameron Norrie verloren.