ATP in München: Drei der vier Topgesetzten im Viertelfinale

Der an Position drei gesetzte Alexander Zverev aus Hamburg war an seinem 26. Geburtstag in seinem Auftaktmatch am Australier Christopher O'Connell, Nummer 82 der Weltrangliste, 6:7 (2:7), 4:6 gescheitert. Damit ist kein Deutscher mehr in der Einzelkonkurrenz auf der Anlage des MTTC Iphitos vertreten.