Houston: Aus für Altmaier in Runde eins

Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in Houston in der ersten Runde ausgeschieden. Der 24-Jährige aus Kempen verlor sein Auftaktmatch gegen den Australier Max Purcell in Texas mit 4:6, 6:3, 3:6 und kommt in diesem Jahr weiter nicht in Schwung. Den ersten Satz hatte Altmaier bereits am Mittwoch verloren, die Partie war wegen Regens unterbrochen, am Donnerstag fortgesetzt und am Freitag finalisiert worden.