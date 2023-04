Tennis: Deutsches Duo verpasst Doppel-Titel bei ATP-Turnier in München

Krawietz/Pütz verpassen Titel in München

Mit Pütz startete er nach der Geburt seines ersten Kindes verspätet in die Saison, gemeinsamen standen sie in Montpellier, Rotterdam und zuletzt in Monte Carlo bereits im Halbfinale. Im Davis Cup bildeten Krawietz und Pütz in den vergangenen beiden Jahren das erfolgreiche deutsche Stamm-Doppel.