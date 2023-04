Tennis: Monte-Carlo-Sieger Rublew verpasst nächsten Titel

Monte-Carlo-Sieger Andrej Rublew hat beim ATP-Turnier in Banja Luka/Bosnien-Herzegowina den angepeilten nächsten Titel überraschend verpasst. Im Finale musste sich der Weltranglistensechste mit 3:6, 6:4, 4:6 dem ungesetzten Serben Dusan Lajovic geschlagen geben, der seinen zweiten Titel auf der Tour feierte.

Rublew war als klarer Favorit in das Endspiel gegangen, nachdem er sich in der Vorwoche den Titel beim prestigeträchtigen Sandplatz-Masters in Monte Carlo gesichert hatte. Lajovic aber, der im Viertelfinale seinen angeschlagenen Landsmann und Weltranglistenersten Nowak Djokovic ausgeschaltet hatte, setzte sich schließlich durch.