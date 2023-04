Tennis: Zverev schlägt in Heimat Hamburg auf

Tennis -Olympiasieger Alexander Zverev schlägt erstmals seit 2019 wieder in seiner Heimatstadt auf. Der 26-Jährige hat seine Zusage für das ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum vom 22. bis 30. Juli 2023 gegeben.

Zverev eins nach dem Weltranglistenvierten Casper Ruud aus Norwegen bereits der zweite große Name für die 117. Auflage des traditionsreichen Events. Die ehemalige Nummer zwei der Welt will sich nach der schweren Knöchelverletzung im vergangenen Jahr zurück in die Weltspitze kämpfen.