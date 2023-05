Jan-Lennard Struff und die Bilder von Madrid

7. Mai, Finale beim ATP-Masters in Madrid: Jan-Lennard Struff verliert erst nach großem Kampf gegen Spaniens Tennis-Sensation Carlos Alcaraz. Es war der größte Erfolg des 33-Jährigen, und der holt ihn immer wieder ein. "Es gibt immer wieder diese einzelnen Momente, in denen die Bilder aus Madrid hochkommen", sagte der Warsteiner in einem Interview mit dem Deutschen Tennis Bund (DTB).