Knieprobleme: Kyrgios sagt Start in Halle ab

Den australischen Tennisprofi Nick Kyrgios plagen kurz vor dem Rasen-Highlight in Wimbledon (ab 3. Juli) weiterhin Verletzungssorgen. Der 28-Jährige, der in der vergangenen Saison im All England Club sein erstes Grand-Slam-Finale erreicht hatte, musste am Montag seinen Start beim Vorbereitungsturnier in Halle/Westfalen absagen. Als Grund gaben die Veranstalter der Terra Wortmann Open die Nachwirkungen einer Knieverletzung an, die Kyrgios zuletzt bereits für rund sieben Monate außer Gefecht gesetzt hatte.

Erst in der vergangenen Woche hatte Kyrgios beim ATP-Turnier in Stuttgart sein Comeback gefeiert, schied aber schon in der ersten Runde aus und bat seine Fans über die Sozialen Medien um Geduld. Für Kyrgios rückt in Halle der Russe Aslan Karazew als Lucky Loser ins Hauptfeld.