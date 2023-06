"KraMies" erstmals Gegner: "Kein ganz normales Spiel"

An die Erfolge der gemeinsamen Zeit, deren Höhepunkte die beiden Grand-Slam-Titel in Roland Garros 2019 und 2020 darstellten, konnten beide bislang noch nicht anknüpfen. Krawietz und Pütz, die bereits im Davis Cup sehr erfolgreich zusammenspielten, scheiterten bei den Heimspielen in München und zuletzt in Stuttgart erst im Finale. Mies tritt in dieser Saison immer wieder mit wechselnden Partnern an und sorgte bei den French Open an der Seite des Niederländers Matwe Middelkoop mit dem Halbfinaleinzug für Aufsehen.