Stuttgart: Struff einziger Deutscher im Achtelfinale

Jan-Lennard Struff ist als einziger deutscher Tennisprofi beim Heimspiel in Stuttgart ins Achtelfinale eingezogen. Der 33-Jährige aus Warstein bezwang zum Auftakt des ATP-Turniers den Chinesen Zhang Zhizhen mit 6:1, 6:4. In der nächsten Runde bekommt es Struff mit Benjamin Bonzi (Frankreich) oder dem an Position fünf gesetzten US-Amerikaner Tommy Paul zu tun.